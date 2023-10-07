Стало известно, как россияне предпочитают хранить сбережения

Хранить сбережения только «под матрасом» предпочитают 32% россиян. Выбирают банковский вклад 46%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Anderida Financial Group.

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Аналитики считают, что треть респондентов не испытывает уверенность в завтрашнем дне, и беспокоится, что деньги потребуются срочно. Этим объясняется существенная доля не желающих инвестировать или держать средства в банке.

Также есть люди, опасающиеся блокировки средств. Некоторые психологически настроены против того, чтобы держать деньги вне дома.

Банковские вклады выбрали 46%. Доля россиян, имеющих один вклад, составляет 42%. У 25% два депозита, у 10% — три, у 8% — четыре. Пять и более вкладов имеют 15%.

Еще 10% граждан хранят деньги и дома, и в банке. Около 12% предпочитают ценные бумаги.

Наиболее популярная цель накоплений – «на всякий случай, про запас» (42%). Примерно 25% копят на старость, а 18% - на дорогостоящую покупку и первый ипотечный взнос. На образование детей отложили средства 9%. Еще 6% назвали другие причины.