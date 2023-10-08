Эксперт назвал пустые траты россиян

Инвестиционный советник Юлия Питка рассказала «Российской газете» о пустых тратах россиян, от которых нужно избавиться, чтобы создать капитал и в будущем жить на пассивный доход.

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Питка указала, что основные траты большинства россиян составляют кредиты. В случае ипотеки выплаты могут отнимать от 35% до 50% дохода. Следующими по объему Питка выделила траты на образование. Третье место, по мнению инвестиционного советника, занимают спонтанные покупки, которые не были вписаны в бюджет.

По словам эксперта, россияне часто тратятся на мелкие расходы вроде абонентских плат, подписок, алкоголя, сигарет, кофе и бизнес-ланчей. Питка отмечает, что при разовых покупках эти траты не бьют по карману, однако постоянное использование сильно отражается на бюджете. Привыкая к этим расходам, россияне зачастую не замечают, сколько они тратят на все вышеперечисленное. При этом подписки, стриминги другие подобные услуги инвестиционный советник отнесла к «пустым тратам».

По мнению эксперта, контролировать пустые траты россиянам поможет повышение финансовой грамотности.