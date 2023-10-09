За последние 20 лет в России снизилось неравенство зарплат
Разрыв зарплат в России снижается на протяжении последних 20 лет, свидетельствуют данные Росстата. Зарплаты наиболее низкооплачиваемых сотрудников только в 13,5 раза ниже зарплат наиболее высокооплачиваемых сотрудников. В то время как в 2000 году разрыв доходов тех же групп сотрудников составлял 34 раза.
Максимальный уровень неравенства в стране фиксировался в 2010 году, свидетельствуют данные коэффициента Джини (показывает расслоение. - "РГ"), подготовленного Росстатом. Серьезное снижение расслоения произошло в 2022-м году.
Самый существенный рост зарплат отмечены у квалифицированных рабочих, наиболее востребованных сейчас на рынке труда.
Сокращение неравенства происходит за счет того, что доходы наиболее обеспеченных групп населения растут не так быстро. А доходы наименее обеспеченных слоев населения увеличиваются за счет активной поддержки государства.
Снижение бедности происходит за счет увеличения МРОТ, который влияет на размер социальных выплат и политики поддержки семей с детьми. Сокращению уровня бедности в России способствовали социальные выплаты в пандемию, что и дало эффект по снижению разрыва зарплат в 2022 году. При этом планы по увеличению МРОТ позволяют сделать прогноз, что число бедных людей в России будет сокращаться и дальше.