За последние 20 лет в России снизилось неравенство зарплат

Разрыв зарплат в России снижается на протяжении последних 20 лет, свидетельствуют данные Росстата. Зарплаты наиболее низкооплачиваемых сотрудников только в 13,5 раза ниже зарплат наиболее высокооплачиваемых сотрудников. В то время как в 2000 году разрыв доходов тех же групп сотрудников составлял 34 раза.

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Максимальный уровень неравенства в стране фиксировался в 2010 году, свидетельствуют данные коэффициента Джини (показывает расслоение. - "РГ"), подготовленного Росстатом. Серьезное снижение расслоения произошло в 2022-м году.

Самый существенный рост зарплат отмечены у квалифицированных рабочих, наиболее востребованных сейчас на рынке труда.

Сокращение неравенства происходит за счет того, что доходы наиболее обеспеченных групп населения растут не так быстро. А доходы наименее обеспеченных слоев населения увеличиваются за счет активной поддержки государства.