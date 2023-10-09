Мошенники придумали схему обмана владельцев домашних животных

Мошенники, представляясь продавцами импортных лекарств для домашних животных, пытаются выманить деньги и платежные данные у россиян. Они предлагают такие препараты через мессенджеры, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

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В сообщении говорится, что схема нацелена на русскоязычных пользователей.

Злоумышленники воспользовались тем, что сейчас активно распространяются новости о сокращении поставок ветеринарных препаратов в Россию. Для этого мошенники решили создать несколько каналов в Telegram. Там они предлагают людям приобрести необходимые лекарства у перекупщиков.