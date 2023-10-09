Мошенники придумали схему обмана владельцев домашних животных
Мошенники, представляясь продавцами импортных лекарств для домашних животных, пытаются выманить деньги и платежные данные у россиян. Они предлагают такие препараты через мессенджеры, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на «Лабораторию Касперского».
В сообщении говорится, что схема нацелена на русскоязычных пользователей.
Злоумышленники воспользовались тем, что сейчас активно распространяются новости о сокращении поставок ветеринарных препаратов в Россию. Для этого мошенники решили создать несколько каналов в Telegram. Там они предлагают людям приобрести необходимые лекарства у перекупщиков.
Ранее пресс-служба «Лаборатории Касперского» сообщила о появлении в App Store мошеннических инвестиционных приложений. Их создатели ищут жертв среди русскоязычных пользователей для кражи личных данных владельцев iOS-устройств. В сообщении говорится, что программы маскируются под различные платформы для учета криптовалют и даже под мини-игру для проверки финансовой грамотности. Злоумышленники, получая личные данные владельцев устройств, заманивают потенциальных жертв в финансовые скам-проекты.