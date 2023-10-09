Цены на билеты из Тель-Авива в Москву выросли до 260 тысяч рублей

Резко подскочила стоимость билетов на рейсы из Тель-Авива в Москву. Прямой перелет послезавтра обойдется в 260 тысяч рублей, вариант с пересадкой в Стамбуле доступен уже сегодня, но как минимум за 117 тысяч.

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В самолете Red Wings, который отправится в российскую столицу 11 октября, осталось последнее свободное кресло, его можно забронировать за 45 тыс. руб. В стоимость включен провоз багажа.

Свободные кресла в самолетах израильской EL AL есть только на 12 октября. Причем стоимость билета из Израиля в Москву буквально за сутки поднялась в 2,5 раза - со 100 тыс. руб. до 260 тыс.

Если рассматривать варианты с пересадкой, выбор становится шире. Сегодня еще можно успеть улететь из Тель-Авива, например, в Стамбул на борту Pegasus Airlines или AnadoluJet. В Турции пересесть на любой самолет до Москвы: по маршруту летают «Аэрофлот», «Победа» и другие авиакомпании. Правда, еще вчера билеты на рейсы со стыковками в Стамбуле и Анталье продавались за 35 тыс. руб., сегодня же тарифы отличаются как минимум в 3,5 раза.

В частности один из оптимальных, быстрых вариантов – комбинация рейсов AnadoluJet и «Аэрофлота» - позволит добраться до Шереметьево за 11 ч 40 мин. Цена вопроса – 142 тыс. руб.