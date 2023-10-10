В России могут ввести аудит расчетов платы за ЖКУ

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий подготовил и направил на заключение в правительство РФ законопроект, устанавливающий обязательное проведение аудита расчетов платы за коммунальные услуги для предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.
Жилищный кодекс РФ предложено дополнить новым положением, согласно которому годовая бухгалтерская отчетность управляющей организации, товарищества собственников жилья или ресурсоснабжающей организации подлежит обязательному аудиту.
В нем должен содержаться результат проверки аудиторской организации расчетов платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Итоговое аудиторское заключение публикуется в интернете.
"Внесение изменений в Жилищный кодекс РФ позволит предупредить произвол управляющих компаний и необоснованное завышение размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Предлагаемая нами мера позволит не только контролировать работу управляющих компаний и иных участвующих в расчетах организаций, но и люди будут уверены в том, что они не переплачивают, а тарифы, указанные в платежном документе, установлены в соответствии с требованиями органов исполнительной власти", - пояснил ТАСС Слуцкий.
Он также добавил, что предложенный аудит позволит в случае выявления нарушений провести перерасчет платы за ЖКУ, отказаться от обслуживания и сменить недобросовестную организацию. Уточняется, что проверка должна осуществляться именно независимой аудиторской организацией, которая будет отбираться субъектом РФ по результатам конкурса.