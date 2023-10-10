В России могут ввести аудит расчетов платы за ЖКУ

"Внесение изменений в Жилищный кодекс РФ позволит предупредить произвол управляющих компаний и необоснованное завышение размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Предлагаемая нами мера позволит не только контролировать работу управляющих компаний и иных участвующих в расчетах организаций, но и люди будут уверены в том, что они не переплачивают, а тарифы, указанные в платежном документе, установлены в соответствии с требованиями органов исполнительной власти", - пояснил ТАСС Слуцкий.