Россиян захотели защитить от подорожания ЖКУ

В России захотели ежегодно проводить независимый аудит и экспертизу тарифов, указанных в платежках за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). С такой инициативой выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, пишут «Известия».

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Законопроект о соответствующих изменениях в Жилищный кодекс внесли в Госдуму. Регулярная проверка цифр в платежках ЖКУ поможет защитить россиян от необоснованного роста цен, считают авторы инициативы.

«Проведение аудита позволит предупредить произвол управляющих компаний и необоснованное завышение тарифов. Предлагаемая мера позволит не только контролировать работу управляющих компаний и иных участвующих в расчетах организаций, но и люди будут уверены в том, что они не переплачивают», — пояснил Слуцкий.

Если во время независимого аудита будут найдены нарушения, жильцы смогут провести перерасчет платы за ЖКУ, отказаться от обслуживания и сменить управляющую компанию. В некоторых случаях предусмотрен штраф в размере 50 процентов от суммы завышения, а также возбуждение уголовного дела по факту растраты, подчеркнули авторы законопроекта.

Проводить проверку должна независимая аудиторская организация, которую каждый регион будет отбирать по результатам конкурса. Запустить нововведение предлагают с 2024 года.