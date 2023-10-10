Названа сумма маткапитала на первого ребёнка в 2024 году

Котяков: маткапитал на первого ребёнка в 2024 году составит 631 тысячу рублей
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что в бюджете предусмотрена индексация материнского капитала на 7,5%.
«Сумма материнского капитала на первого ребенка составит почти 631 тыс. рублей, на второго ребенка — около 834 тыс. рублей, если семья не получала сертификат на первого малыша», — цитирует его ТАСС.
22 сентября глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что материнский капитал в российском бюджете полностью обеспечен.