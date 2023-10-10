В ЦБ отмечают приток средств россиян в банках в августе-сентябре

Рост ставок по депозитам будет стимулировать россиян сберегать средства на вкладах. На это указывает Банк России в комментарии о денежно-кредитных условиях в сентябре.

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Приток средств населения в банках в августе увеличился — в годовом выражении рост составил 13,8% против 12,9% в июле. При этом в последнем летнем месяце, впервые с января, снизились остатки на текущих рублевых счетах и выросли объемы средств на краткосрочных вкладах.

«Месячный прирост средств на краткосрочных депозитах составил более 1 трлн руб. после периода суммарного сокращения с середины 2022 года», — говорится в комментарии.

На 10,2% увеличилась доля валютных депозитов, что регулятор связывает со снижением курса рубля. Приток средств на счета эскроу в объеме 319 миллиардов рублей связан с максимальным объемом выдач ипотечных кредитов в августе, также поясняется в отчете регулятора.

В августе средняя ставка по депозитам на срок до года возросла на 2,9 процентных пункта, по депозитам на срок от года - на 0,9 процентных пункта. По оценкам ЦБ, банки в августе интенсивнее повышали ставки по депозитам на срок 3 месяца, с корректировками, сопоставимыми с изменением ключевой ставки.

Рост ставок по депозитам сохранялся и сентябре на фоне повышения ключевой ставки и ужесточения риторики заявлений Банка России.