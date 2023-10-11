Юрист рассказала, как отказаться от передачи биометрии банку

Банки начали запрашивать у клиентов согласие на обработку их фотографий для перевода в формат биометрических данных. Можно ли отказаться от передачи такой информации, рассказала агентству «Прайм» юрист Анна Никитова.

Ранее клиенты банков, сдавшие биометрию, начали получать уведомления от финансовых организаций о передаче их данных в государственную Единую биометрическую систему.

По словам Анны Никитовой, изначально банки, делавшие биометрические фотографии для идентификации заявителя на открытие счета, хранили их в своих информационных системах. Однако «теперь они обязаны направить эти данные в Единую государственную систему идентификации (ЕБС)».

До 30 сентября, по требованию закона, банки были обязаны уведомить россиян о передаче их биометрических данных. При этом для того, чтобы передать такие данные, финансовые организации обязаны «получить конкретное, предметное, информированное, сознательное и однозначное согласие», пояснила Никитова.

«Уведомления и получения согласия в мобильном приложении, действительно, достаточно для передачи», - констатировала юрист.

В том случае, если человек не хочет, чтобы его биометрические персональные данные использовались в ЕБС, ему необходимо предоставить в МФЦ, либо непосредственно в банк отказ от сбора такой информации. Таким же образом могут быть отозваны и ранее предоставленные согласия.