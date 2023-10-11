Власти заявили о сохранении текущего уровня налогов для нефтяников

Власти планируют сохранить текущий уровень налоговой нагрузки для нефтяников. Об этом в кулуарах «Российской энергетической недели» заявил вице-премьер России Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

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По его словам, правительство пока не рассматривает вариант повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компенсации расходов бюджета на корректировку демпфирующего механизма.

«Это все в бюджетных корректировках будет учтено, без повышения налоговой нагрузки. Во втором чтении будет приниматься бюджет, тогда и будут все эти вопросы решены», — сказал Новак.

Российские власти решили восстановить выплаты нефтяникам по демпферу в полном объеме с 1 октября и внести соответствующие поправки в Налоговый кодекс. Коэффициент по демпферу изменят с 0,5 до 1,0, что позволит увеличить вдвое компенсации нефтеперерабатывающим заводам выпадающих доходов при продаже топлива на внутреннем рынке.

Возвращение к прежним параметрам демпфера позволит насытить внутренний рынок бензином и дизелем, а также поможет сократить экспортный диспаритет на топливном рынке, заявил Александр Новак.