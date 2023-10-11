Минтруд: Пособие по безработице будет ежегодно индексироваться

С Минфином РФ была достигнута договоренность о ежегодной индексации пособия по безработице на уровень инфляции, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков на заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 11 октября. Там обсуждался проект закона о федеральном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

На госпрограмму «Содействие занятости населения» предусмотрено чуть более 62 миллиардов рублей — это немного меньше, чем в текущем году, рассказал Котяков.

«Это обусловлено тем, что мы снижаем расходы на пособия по безработице нашим безработным гражданам», — отметил министр.

Сегодня менее 500 тысяч граждан зарегистрированы в центре занятости как получатели пособия, хотя в предыдущие годы их было 3,5 миллиона, 1,7 миллиона и чуть больше одного миллиона, напомнил глава Минтруда. Сегодня показатель регистрируемой безработицы, по его словам, составляет 0,6 процента.