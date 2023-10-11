"Расходы на выплаты пенсий сформированы с учетом индексации, согласно уровню действующего пенсионного законодательства. Так, в 2024 году индексация страховых пенсий с 1 января составит 7,5%, отмечу, что начиная с 2025 года индексация будет два раза в год - 1 февраля и 1 августа", - сказал он на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.