В 2025 году пенсии проиндексируют дважды
Пенсии в 2025 году планируют проиндексировать два раза - 1 февраля по уровню инфляции и 1 августа - по уровню доходов бюджета Социального фонда России. Об этом сообщил председатель фонда Сергей Чирков.
"Расходы на выплаты пенсий сформированы с учетом индексации, согласно уровню действующего пенсионного законодательства. Так, в 2024 году индексация страховых пенсий с 1 января составит 7,5%, отмечу, что начиная с 2025 года индексация будет два раза в год - 1 февраля и 1 августа", - сказал он на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.
Первая индексация будет по уровню инфляции, а вторая - по уровню доходов бюджета Социального фонда, уточнил Чирков.
Ранее сообщалось, что средний размер пенсии после индексации на 7,5% для неработающих пенсионеров в 2024 году может составить 23 405 рублей.