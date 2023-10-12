Исследование: 73%  россиян хотели бы изменить свой график работы

61% опрошенных россиян работают в графике 5\2. Каждый десятый работает два через два. 7% предпочитают гибкий график работы. Еще 7% подрабатывают или работают с частичной занятостью. Сменный график предпочитают 6% опрошенных. 5% участников исследования работают 6/1, а 4% респондентов выбирают вахтовый метод. Таковы результаты исследования сервисов "Работа.ру" и "Подработка" (есть в распоряжении "Российской газеты").

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Интересно, что мужчины чаще выбирают вахту для работы, а женщины больше работают в режиме два через два. Сферы со сменным или гибридным графиком - IT, общепит, торговля, транспорт, маркетинг и дизайн.

Треть опрошенных (29%) хотели бы перейти на более свободный график. Молодое поколение от 19 до 34 лет чаще отмечали этот формат работы как наиболее привлекательный. 26% респондентов согласны изменить график только в случае увеличения дохода, а 11% думают перейти на более прогнозируемый и стабильный режим.