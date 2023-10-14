Эксперт назвал способы экономии на ЖКУ

Аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук заявил газете «Известия», что экономию на оплате ЖКУ следует начать с оценки энергоэффективности бытовой техники.

Во многих городах после 23:00 включается ночной тариф, поэтому заряжать гаджеты и пользоваться стиральной машиной лучше ночью, отметил он.

Ранее сообщалось, что повышение порога размера платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) без идентификации может быть разумной мерой. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Инициатива может быть разумна, так как цены за ЖКУ «неуклонно растут», считает Бессараб.