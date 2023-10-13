Названа новая схема мошенников со «специальным» счетом в ЦБ

Телефонные мошенники придумали новую легенду о «специальном» счете в Центробанке — теперь они говорят, что данная мера является временной, а потом все средства будут возмещены наличными в приемной Центробанка, сообщает регулятор.

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Отмечается, что только за прошлый месяц в ЦБ обратилось несколько десятков человек, которые пострадали от данной схемы. Также подчеркивается, что в ряде случаев мошенники украли десятки миллионов рублей.

Схема выглядит следующим образом: аферисты сообщают о попытке неких людей похитить деньги со счета, после чего те убеждают в необходимости временно перевести деньги на «безопасный» счет в Центробанке. Затем жертве говорят, что всю сумму якобы возместят наличными в приемной регулятора в Москве.

После этого человека предупреждают о том, что за разглашение информации следствия его ждет уголовная ответственность.

Злоумышленники записывают жертву обмана на личный прием в ЦБ от его имени и указывают там его контактный номер. Потенциальной жертве отправляют смс с подтверждением записи с номера 300 — короткого номера регулятора. За счет этого преступники входят в доверие, уточнил Банк России.