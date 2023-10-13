Эксперт рассказал о подорожании водки в следующем году

Директор Центра исследования федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз заявил, что в 2024 году средняя цена на бутылку водки в России может вырасти до 370 рублей. Об этом сообщает News.ru.

Согласно прогнозу Дробиза, цена на водку в России увеличится на 6%. Однако эксперт считает, что это никак не повлияет на спрос. При этом Дробиз также добавил, что в повышении цен на алкоголь нет ничего необычного. По его словам, ежегодно в России вырастают цены на «гвозди, косметику, одежду, помидоры, огурцы, мясо», при этом цена на ингредиенты для производства алкоголя также увеличивается.