Эксперт рассказал о подорожании водки в следующем году
Директор Центра исследования федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз заявил, что в 2024 году средняя цена на бутылку водки в России может вырасти до 370 рублей. Об этом сообщает News.ru.
Согласно прогнозу Дробиза, цена на водку в России увеличится на 6%. Однако эксперт считает, что это никак не повлияет на спрос. При этом Дробиз также добавил, что в повышении цен на алкоголь нет ничего необычного. По его словам, ежегодно в России вырастают цены на «гвозди, косметику, одежду, помидоры, огурцы, мясо», при этом цена на ингредиенты для производства алкоголя также увеличивается.
Помимо этого Дробиз также прокомментировал призыв производителей спиртного к повышению минимальной стоимости водки.
«Если минимальная стоимость водки вырастет до 301 руб., то средняя стоимость поднимется максимум до 370 руб. По сути, решение поднять “минималку” повысит цены на самую дешевую водку. Вся остальная водка, в том числе из более высокого ценового сегмента, будет дорожать по другим причинам — из-за роста ставки акциза, общей инфляции и т.п», — рассказал он.
Ранее в России стали производить корейскую водку.