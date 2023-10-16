Россияне сократили денежные переводы в Грузию

По данным регулятора, последний рост переводов из России в месячном выражении был зафиксирован в марте 2023 года, когда они составили $223,7 млн, превзойдя показатель месяцем ранее. После этого объем переводов из РФ сокращался каждый месяц. В августе он составил $60,3 млн, в сентябре - $59,5 млн, что стало самым низким показателем начиная с апреля 2022 года. Тогда денежные переводы из России существенно выросли по сравнению со всеми предыдущими месяцами, превысив отметку в $100 млн, ниже которой опустились лишь в июле 2023 года.