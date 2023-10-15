Шри-Ланка намерена отменить плату за визы для россиян
Власти Шри-Ланки планируют отменить визовый сбор для российских туристов. Об этом сообщает местное издание Daily Mirror.
Министр туризма Харин Фернандо сообщил изданию, что он и министр общественной безопасности Тиран Аллес представили кабинету министров соответствующий документ на утверждение.
В нем говорится, что туристам из Китая, России, Индии, Таиланда и Индонезии будет разрешено посещать Шри-Ланку без визового сбора.
«Туристы этих пяти стран смогут получить визы без сбора. Им придется получать визы при посещении Шри-Ланки, но плата взиматься не будет. Виза будет нужна в целях безопасности», - сказал министр.
По его словам, цель — привлечение в ближайшие годы большего числа туристов. Власти хотят, чтобы Цейлон ежегодно посещали 5 миллионов иностранцев.