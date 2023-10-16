В России вырастут надбавки к пенсиям

В Госдуме обсуждается законопроект о введении новых льгот и надбавок для пенсионеров. Повышение должно произойдет с 1 ноября.

В социальном фонде подчеркивают, что получить некоторые выплаты можно уже сейчас. Это касается тех, у кого на лицевом счете есть невыплаченные пенсионные накопления. Чтобы вернуть сумму, можно обратиться в Соцфонд или подать заявление через МФЦ и Госуслуги. В зависимости от суммы накоплений выплачивают деньги либо все сразу, либо в виде ежемесячной пенсии. Получить средства можно женщинам с 55 лет, а мужчинам – с 60 лет. То есть, до срока выхода на пенсию.