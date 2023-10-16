В России вырастут надбавки к пенсиям

В Госдуме обсуждается законопроект о введении новых льгот и надбавок для пенсионеров. Повышение должно произойдет с 1 ноября.
В социальном фонде подчеркивают, что получить некоторые выплаты можно уже сейчас. Это касается тех, у кого на лицевом счете есть невыплаченные пенсионные накопления. Чтобы вернуть сумму, можно обратиться в Соцфонд или подать заявление через МФЦ и Госуслуги. В зависимости от суммы накоплений выплачивают деньги либо все сразу, либо в виде ежемесячной пенсии. Получить средства можно женщинам с 55 лет, а мужчинам – с 60 лет. То есть, до срока выхода на пенсию.
Кроме того, с 1 ноября будут повышены надбавки к пенсии для членов летных экипажей и работников шахт. В среднем летчики получают плюс 20 тысяч к пенсии, а шахтеры – 5 тыс. рублей. Переоформить пенсии могут и жители новых регионов. Все, кто проживал в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях в момент их вхождения в состав России или ранее и получил гражданство РФ, могут обратиться за выплатами в СФР, передает «Комсомольская правда».