Житель Миасса выиграл 2 млн рублей в лотерее за 100 рублей
Житель Миасса выиграл 2 млн рублей в лотерее. Молодой человек зашел за посылкой на почту и купил билет одной из государственных лотерей, сообщили в пресс-службе челябинского отделения «Почты России».
На билет челябинец потратил всего 100 рублей. По правилам, для получения выигрыша в тираже с выпавшей комбинацией цифр должны были совпасть все числа на билете, пишет «Первое областное информагентство».
Всего с начала года выиграли свыше миллиона рублей, купив билет в отделениях «Почты России», четыре жителя Челябинской области. Так, до этого по миллиону рублей получили граждане из Бакала, Чесмы и Челябинска.
Экономист Александр Разуваев ранее порекомендовал деньги, выигранные в лотерею, положить на депозитный счет, пишет телеканал 360. Крупную сумму, по его словам, можно разделить на две части и половину вложить в акции, а другую – внести на депозит.