Житель Миасса выиграл 2 млн рублей в лотерее за 100 рублей

Житель Миасса выиграл 2 млн рублей в лотерее. Молодой человек зашел за посылкой на почту и купил билет одной из государственных лотерей, сообщили в пресс-службе челябинского отделения «Почты России».

На билет челябинец потратил всего 100 рублей. По правилам, для получения выигрыша в тираже с выпавшей комбинацией цифр должны были совпасть все числа на билете, пишет «Первое областное информагентство».

Всего с начала года выиграли свыше миллиона рублей, купив билет в отделениях «Почты России», четыре жителя Челябинской области. Так, до этого по миллиону рублей получили граждане из Бакала, Чесмы и Челябинска.