Россиянам предрекли снижение цен на авиабилеты до конца 2023 года

Доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев предрек россиянам снижение цен на авиабилеты до конца 2023 года. Его слова приводит агентство «Прайм».

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Специалист отметил, что высокий сезон на большинстве направлений по России закончился. Поэтому если не произойдет резкого роста расходов на лизинг, услуги аэропортов и авиакеросин, то до новогодних праздников возможно даже снижение цен.

По словам эксперта, это коснется коротких авиарейсов, которые занимают не большее двух — двух с половиной часов. К примеру, Москва — Калининград, Москва — Самара, Москва — Казань, Москва — Санкт-Петербург.

При этом Гареев подчеркнул, что в целом стоимость авиабилетов по России этой осенью и в начале зимы вырастет на 15-20 процентов к аналогичному периоду прошлого года.