Суд разрешил начинать банкротство по упрощенной процедуре отсутствующего должника
Девятый арбитражный апелляционный суд принял прецедентное решение: подтвердил правомерность введения упрощенной процедуры банкротства отсутствующего должника. Новация в том, что банкротства требовали кредиторы. До сих пор такая процедура обычно вводилась только по заявлению налогового органа, но не кредитора.
Принятое решение позволит значительно сократить сроки процедуры, приступить к оспариванию сделок должника, минуя процедуру наблюдения. Иными словами, кредиторы смогут быстрее вернуть свои деньги.
"Процедура банкротства отсутствующего должника является более оперативным и менее затратным инструментом нежели общий порядок рассмотрения дел несостоятельности, - говорит вице-президент Гильдии российских адвокатов Никита Филиппов. - Однако ввиду узкой, на первый взгляд, области применения этой упрощенной процедуры и необходимости доказывания фактического прекращения деятельности должника, на практике к ней прибегают нечасто. Наиболее часто данная процедура используется налоговыми органами для исключения из ЕГРЮЛ организаций, фактически прекративших свою деятельность и имеющих задолженность перед бюджетом".
Вместе с тем, по его словам, на практике достаточно часто возникают случаи, при которых процедура банкротства отсутствующего должника может являться наиболее оптимальным инструментом для взыскания задолженности.
"В первую очередь речь идет об оспаривании сделок, - говорит Никита Филиппов. - Дело в том, что законодательство о банкротстве допускает возможность оспаривания сделок должника по специальным основаниям только после введения процедуры конкурсного производства (внешнего управления). В рамках процедуры наблюдения сделки должника оспариванию не подлежат. Таким образом, для того чтобы оспорить по банкротным основаниям сделку должника, который вывел все свое имущество в пользу третьего лица и фактически прекратил свою деятельность, вам по общему правилу потребуется дождаться завершения процедуры наблюдения".
В свою очередь, старший юрист Бюро адвокатов "Де-юре" Николай Полуситов поясняет, что сроки процедуры наблюдения составляют около полугода, однако при совершении должником или иными лицами действий, направленных на затягивание процедуры, наблюдение может длится несколько лет.
"Использование процедуры отсутствующего должника в этом случае позволить пресечь потенциальное злоупотребление и перейти к оспариванию сделки сразу же после признания отсутствующего должника банкротом", говорит он.
По его словам, банкротство отсутствующего должника представляет собой специальную процедуру несостоятельности, которая применяется только в отношении должников юридических лиц, фактически прекративших свою деятельность.
"Спецификой и плюсами этой процедуры являются: сокращенные сроки производства по делу о банкротстве, - говорит юрист. - Процедура наблюдения в отношении отсутствующего должника не применяется, в отношении него сразу же вводится конкурсное производство. К отсутствующему должнику также не применяются процедуры финансового оздоровления и внешнего наблюдения".
Другой плюс процедуры: сокращенные расходы на проведение процедуры банкротства отсутствующего должника.
"В этой процедуре конкурсный управляющий получает единовременное вознаграждение, определяемое кредитором-заявителем. Фиксированное вознаграждение в размере 30 000 руб. в месяц управляющему не выплачивается, - говорит Николай Полуситов. - Также надо отметить упрощенный порядок подачи заявления о признании отсутствующего должника банкротом. Размер требований заявителя не имеет значения для определения признаков несостоятельности, данные требования могут не подтверждаться вступившим в законную силу судебным актом".