Суд разрешил начинать банкротство по упрощенной процедуре отсутствующего должника

"В первую очередь речь идет об оспаривании сделок, - говорит Никита Филиппов. - Дело в том, что законодательство о банкротстве допускает возможность оспаривания сделок должника по специальным основаниям только после введения процедуры конкурсного производства (внешнего управления). В рамках процедуры наблюдения сделки должника оспариванию не подлежат. Таким образом, для того чтобы оспорить по банкротным основаниям сделку должника, который вывел все свое имущество в пользу третьего лица и фактически прекратил свою деятельность, вам по общему правилу потребуется дождаться завершения процедуры наблюдения".