Какие меры поддержки россиян предусмотрены в проекте бюджета на 2024—2026 годы
В России выпустили проект бюджета на 2024—2026 годы. В нем предусмотрены финансовые меры поддержки россиян в той или иной сфере. URA.RU приводит сводку по документу Счетной палаты, который имеется в распоряжении агентства.
- Предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета, которые пойдут на предоставление грантов в формате выплат для Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества»;
- Выплаты на предоставление материнского или семейного капитала для граждан РФ. Но они должны жить на новых территориях;
- На ежемесячные выплаты пособия, которое выдается в связи с рождением и воспитанием ребенка;
- Выплаты выдаются на осуществление поддержки от государства для формирования долгосрочных сбережений;
- Финансовое обеспечение мер будет направлено на подготовку квалифицированных кадров и специалистов среднего звена;
- Деньги будут выделяться учреждений культуры новых субъектов РФ, которым нужен будет капитальный ремонт, оснащение и реконструкция;
- Денежные инвестиции будут вкладываться в выпуск приоритетной промышленной продукции;
- Выплаты направят на меры поддержки лучших муниципальных управленческих команд и их практик;
- Финансирование будет вложено в меры, которые направлены на расширение программ реабилитации и лечения, на модернизацию первичного звена здравоохранения и на борьбу с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- Также финансирование предусмотрено для задачи, которая касается строительства скоростной автомобильной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург.
Кроме того, выплаты могут получить такие задачи, как обеспечение бесплатного горячего питания в начальных школах, строительство новых школ, а также ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство учителей.