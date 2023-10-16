Депутат Госдумы назвал 5 способов уменьшить счета за коммуналку

Депутат ГД Чаплин назвал топ-5 способов уменьшить счета за коммуналку
Тарифы растут, а вместе с ними растут и счета в квитанциях. Член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин ("Единая Россия") в комментарии "РГ" дал несколько советов, как не переплачивать за коммуналку.
Бороться с управляющей компанией не всегда эффективно, однако есть несколько способов, как уменьшить сумму платежей.
"Первое, и самое важное - отключить услуги, которыми вы не пользуетесь, - подчеркнул депутат. - Внимательно изучите квитанцию, из необходимого вы найдете только свет, воду, отопление, вывоз мусора".
Он привел пример: человек платит за домашний телефон, которым не пользуется.
Второе - установите энергосберегающие лампы, продолжил Чаплин.
"Здесь важно изучить рынок и выбрать лампочки, которые будут разумно потреблять энергию: такие лампы будут дороже, однако прослужат дольше и не будут разорять вас на платежках", - добавил парламентарий.
Третье - можно установить многотарифный счетчик, который будет отслеживать потребление электроэнергии в разное время суток.
"Это поможет и тем, кто целый день на работе и может выставить отложенный запуск на стиральной или посудомоечной машинах", - объяснил Чаплин.
"Четвертое - не оставляйте приборы в сети, - продолжил он. - Когда мы оставляем в сети приборы - это пассивные потребители энергии. Пройдитесь по дому со списком, какие приборы точно должны быть всегда подключены: холодильник, вай-фай. А остальное, по возможности, выключайте перед уходом из дома".
И, наконец, пятое - депутат напомнил о целесообразности установки счетчиков на воду. Согласно нормам, на одного прописанного в квартире человека платеж рассчитывается, исходя из положенных 5 кубометров горячей и 7 кубометров холодной воды - это 12 тысяч литров.
"Даже если в квартире проживает большая семья, получается меньшее потребление воды. Получается, что человек переплачивает. Экономия часто зависит от нашего внимания ко многим бытовым вещам, будьте внимательнее", - резюмировал парламентарий.