В России допустили возможность изменения налога на доходы

В России могут изменить ставки базовых налогов, в том числе налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Такую возможность допустил глава Минфина Антон Силуанов, его слова приводит РИА Новости.

«Мы считаем, что вернуться к этому вопросу возможно. Когда? Можно было бы посмотреть в следующем бюджетном цикле. Но сейчас, когда мы формируем бюджет на предстоящую трехлетку, приняли решение базовые налоги не менять», — пояснил Силуанов в ходе выступления в Госдуме.

Также на заседании Комитета по бюджету и налогам глава Минфина заявил, что бюджет России не является военным. По его словам, в 2024-м и последующих годах расходы на военное направление будут увеличены, но приоритет финансирования останется за социальным направлением. На различные индексации и пособия заложено порядка трети (30,5 процента) расходов, подчеркнул Силуанов.

Ранее министр финансов называл приоритетным направлением бюджета обеспечение победы России на фронте. В стране сформирован «нормальный и здоровый» бюджет, в котором нет «урезания», однако денег в любом случае будет не хватать, добавил он.