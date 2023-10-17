Россияне в этом году чаще обменивали доллары, чем евро

По итогам января – сентября 2023 года россияне в 2,3 раза чаще обменивали доллары, чем евро. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

По данным банка, в офисах клиенты банков в основном покупали доллары – доля таких операций оказалась на 8% больше, чем продаж. Средний чек офлайн-покупки доллара составил $910, а продажи – $689.

Через приложения – интернет- и мобильный банк – россияне чаще продавали доллары – доля таких операций в 2,2 раза превысила покупку. Средний чек за такие операции за три квартала составил $3368, а продажи – $938.

Евро чаще покупали онлайн – доля таких операций на 19% превысила продажи. Средняя сумма покупки евро в офисах составила €1011, а продажи – €523. В онлайне — €8381 и €2398 соответственно.

Чаще россияне обменивали валюту в отделениях – на долю таких транзакций пришлось 86% против 14% через приложения. В прошлом году в указанный период на отделения приходилось 77% конвертаций валюты, а на приложения – 23%.

«Общая экономическая ситуация в России вызывает повышенную волатильность курса рубля. Мировой валютно-энергетический рынок в начале года был в напряжении от неопределенности от ситуации с карантинными ограничениями в Китае. Не в пользу рубля играли ценовой потолок на нефть, а также сальдо торгового баланса. При этом продажа экспортной выручки сгладила ослабление курса рубля в августе, но все же не смогла переломить тренд. В сентябре рубль поддержали увеличение продаж валюты ЦБ, словесные интервенции, обсуждение с экспортерами дополнительной продажи валютной выручки, возможные меры валютного контроля», — прокомментировал директор департамента операций на финансовых рынках Банка Максим Тимошенко.