Мишустин назвал отрасли с наибольшим кадровым спросом
Наибольший кадровый спрос сложился в машиностроении, в химическом секторе, транспорте, в ближайшие годы он будет только расти, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.
"Наибольший спрос на работников сложился в машиностроении в химическом секторе, в строительстве, на транспорте. В ближайшие несколько лет он, конечно, будет также расти", - сказал Мишустин на стратегической сессии по развитию системы образования для рынка труда.
По словам премьера, особенно заметен будет рост спроса на кадры в сфере науки, информационных технологий.
"Поэтому системе образования нужны качественные изменения, чтобы выпускники из вуза выходили на рынок труда в первую очередь с теми компетенциями, которые позволят выполнять соответствующие функции, быть востребованными, ну и конечно, конкурентоспособными", - подчеркнул он.