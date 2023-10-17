Росстат назвал регионы с самой дорогой и дешевой водкой

Росстат назвал регионы России с самой дорогой и дешёвой водкой. Об этом сообщает «Абзац».

Список регионов с самой дорогой водкой возглавил Чукотский автономный округ. Согласно информации Росстата, литр водки в регионе в среднем обойдётся в 1242 рубля. На втором месте Якутия — здесь литр водки в среднем оценили в 1008 рублей. Замыкает тройку лидеров этого списка Камчатский край. За один литр водки здесь придётся отдать в среднем 986 рублей. Кроме того, в список также попала Магаданская область (в среднем 964 рубля за литр) и Сахалинская область (в среднем 862 рубля за литр).

Регионом с самой дешёвой водкой стала Волгоградская область. Здесь приобрести литр крепкого алкоголя можно в среднем за 601 рубль. Второе место разделили Мордовия и Чувашия – в среднем 622 рубля. Немного дороже литр водки обойдётся жителям Пензенской области – в среднем 624 рубля. Кроме того, в пятёрку лидеров также вошла Самарская область со средним показателем в 627 рублей за литр.