Эксперты назвали основные ошибки должников по кредитам

Эксперты рассказали о самых распространённых ошибках должников по кредитам, а также дали несколько советов о том, как избежать проблем при взаимодействии с банками. Об этом сообщает издание runews24.ru.

Согласно словам экспертов, главными ошибками является резкая остановка платежей, перезайм средств на плохих условиях, а также избегание коммуникации с банком по вопросу урегулированию долга.

Специалисты уточнили, что резкое прекращение платежей является огромной ошибкой — должникам стоит обязательно предупреждать банк заранее о финансовых трудностях. Также плохим решением является поиск нового займа для выплаты кредита. По мнению экспертов, это решение всегда невыгодно в долгосрочной перспективе. При этом если должник избегает контакта с банком по вопросу урегулированию задолженности, банк может направить дело о взыскании долга в суд.

Эксперты подчеркнули, что должнику необходимо постоянно взаимодействовать с банком — объяснять ситуацию и вносить хотя бы какие-то платежи. Такая открытость повысит шанс на благополучное разрешение ситуации, однако не стоит рассчитывать на то, что банк обязательно пойдёт на встречу даже корректному должнику. По словам специалистов, при возникновении проблем с выплатами всем должникам стоит быть готовыми к SMS-рассылкам, коллекторам и судебным разбирательствам.