Как не стать жертвой жуликов при подтверждении данных для работы SIM-карты

Эксперты компании «Билайн бизнес» рассказали, когда стоит насторожиться при диалоге с оператором связи, требующим подтверждения персональных данных для продолжения работы SIM-карты.

Такая ситуация может возникнуть, когда Роскомнадзор направляет оператору связи какой-либо номер, который подлежит блокировке, если абонент не подтвердит свои данные. РКН регулярно направляет сотни таких номеров операторам связи.

Даже если номер действительно может быть заблокирован, сотрудник оператора может лишь созвониться с абонентом и предупредить о возможной блокировке, объяснить, как её избежать и как подтвердить данные. Сами персональные данные абонента оператор запрашивать не вправе.