Бастрыкин предложил изменить правила продаж сим-карт

В России следует принять дополнительные меры к запрету реализации сим-карт операторами сотовой связи в нестационарных торговых объектах без предъявления клиентами паспорта, отметил в интервью «Российской газете» председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

Глава ведомства пояснил, что также требует совершенствования механизм защиты потерпевших от кибермошенников, в том числе с помощью банковских инструментов.

В настоящее время, уточнил Бастрыкин, на рассмотрении в Госдуме РФ находится законопроект N341256-8, который детально прописывает механизм введения самозапрета на выдачу потребительских кредитов.

Принятие этого проекта значительно поможет противодействовать жульничеству при получении потребительских займов путем незаконного использования персональных данных граждан, подчеркнул глава СК.

Вместе с тем, заметил Бастрыкин, это не решит проблему. Он пояснил, что противодействию киберпреступности могли бы содействовать подготовленные МВД России поправки к закону «Об оперативно-розыскной деятельности».