В Социальном фонде рассказали, какие льготы есть у предпенсионеров
Люди предпенсионного возраста могут рассчитывать на освобождение от земельного и имущественного налога, профессиональное переобучение, бесплатный проезд в городском общественном транспорте. Об этом нашему изданию напомнили в Социальном фонде России (СФР) в рамках совместного проекта «Парламентской газеты» и Социального фонда России, где специалисты СФР отвечают на вопросы читателей издания.
С недавнего времени в российском законодательстве появилось понятие предпенсионер. Это человек, которому до страховой пенсии по старости, в том числе, досрочной, осталось пять лет. Статус предпенсионера дает право на льготы и преференции еще до выхода на пенсию. В большинстве случаев не нужно подтверждать право на привилегии. Благодаря сведениям СФР, достаточно просто подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу, а оно по каналам межведомственного взаимодействия самостоятельно запросит необходимые сведения.
Перечень льгот для предпенсионеров включает в себя как региональную, так и федеральную поддержку. В список федеральных привилегий входят:
- освобождение от земельного и имущественного налога по одному объекту каждого вида недвижимости: квартире, дому, гаражу;
- диспансеризация — работодатель обязан предоставить работнику два рабочих дня в год на диспансеризацию;
- трудовые гарантии — для работодателей предусмотрена административная и уголовная ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста;
- повышенное пособие по безработице — если предпенсионер перестал работать, у него есть право на увеличенное пособие по безработице, период такой выплаты составляет один год; профессиональное переобучение — для предпенсионеров разработана программа по повышению квалификации и переквалификации;
- выплата пенсионных накоплений — все виды выплат пенсионных накоплений, включая накопительную пенсию, назначаются женщинам с 55 лет, мужчинам — с 60 лет.
Среди региональных льгот:
- бесплатный проезд в общественном городском транспорте и пригородном железнодорожном транспорте;
- денежная компенсация за медицинские препараты и лекарства, приобретаемые по рецепту врача;
- скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Федеральные льготы предпенсионерам едины на территории всей страны и предоставляются в каждом субъекте. Региональные привилегии могут отличаться от региона к региону.