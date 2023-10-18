В Социальном фонде рассказали, какие льготы есть у предпенсионеров

Люди предпенсионного возраста могут рассчитывать на освобождение от земельного и имущественного налога, профессиональное переобучение, бесплатный проезд в городском общественном транспорте. Об этом нашему изданию напомнили в Социальном фонде России (СФР) в рамках совместного проекта «Парламентской газеты» и Социального фонда России, где специалисты СФР отвечают на вопросы читателей издания.

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С недавнего времени в российском законодательстве появилось понятие предпенсионер. Это человек, которому до страховой пенсии по старости, в том числе, досрочной, осталось пять лет. Статус предпенсионера дает право на льготы и преференции еще до выхода на пенсию. В большинстве случаев не нужно подтверждать право на привилегии. Благодаря сведениям СФР, достаточно просто подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу, а оно по каналам межведомственного взаимодействия самостоятельно запросит необходимые сведения.

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Перечень льгот для предпенсионеров включает в себя как региональную, так и федеральную поддержку. В список федеральных привилегий входят:

освобождение от земельного и имущественного налога по одному объекту каждого вида недвижимости: квартире, дому, гаражу;

диспансеризация — работодатель обязан предоставить работнику два рабочих дня в год на диспансеризацию;

трудовые гарантии — для работодателей предусмотрена административная и уголовная ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста;

повышенное пособие по безработице — если предпенсионер перестал работать, у него есть право на увеличенное пособие по безработице, период такой выплаты составляет один год; профессиональное переобучение — для предпенсионеров разработана программа по повышению квалификации и переквалификации;

выплата пенсионных накоплений — все виды выплат пенсионных накоплений, включая накопительную пенсию, назначаются женщинам с 55 лет, мужчинам — с 60 лет.

Среди региональных льгот:

бесплатный проезд в общественном городском транспорте и пригородном железнодорожном транспорте;

денежная компенсация за медицинские препараты и лекарства, приобретаемые по рецепту врача;

скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг.