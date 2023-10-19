Получателей накопительной пенсии в 2024 году станет вдвое больше

Накопительную пенсию в 2024 году будут получать почти 210 тысяч человек, что почти в два раза больше, чем в 2023 году. Об этом со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета Соцфонда на ближайшую трехлетку сообщает газета "Известия". Согласно проекту Соцфонда, в начале следующего года число получателей накопительной пенсии составит 209,9 тысяч человек, тогда как в январе 2023 года их число составляло 107 тысяч. Накопительная пенсия – ежемесячная и пожизненная выплата пенсионных накоплений, которые были сформированны за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования. Ее получают только те, за кого компания отчисляла часть средств на индивидуальные накопительные счета, которыми управляют негосударственные пенсионные фонды. Отмечается, что рост получателей накопительной пенсии в ближайшие годы продолжится. Так, к 2025 пенсии будут получать 286,1 тысяч граждан, а в 2026 выплаты будут назначаться 362,2 тысячам россиян. В Минтруде заявили, что число получателей выплат возрастает, так как увеличивается число граждан, достигающих возраста их назначения. В среднем неработающие пожилые граждане должны получать 23,4 тысяч рублей в 2024-м году, 24,3 тысяч в 2025-м году и 25,6 тысяч в 2026-м году. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что бюджет столицы сохранит свою социальную направленность. В 2024-м расходы Москвы на эту сферу составят 50% от всего бюджета. Так, минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 24 500 рублей в месяц.