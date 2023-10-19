В России удвоится число получателей накопительной пенсии

В начале 2024 года число получателей накопительной пенсии удвоится по сравнению с январем 2023 года. Об этом со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования (СФР) на 2024-2026 годы пишут «Известия».

Количество таких граждан за год увеличится со 107 до 209,9 тысячи, спрогнозировали в СФР. При этом рост продолжится и в следующие два года — до 286,1 тысячи в 2025-м и 362,2 тысячи получателей накопительной пенсии в 2026 году.

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В Министерстве труда объяснили тенденцию тем, что все больше людей достигают возраста, когда назначается такая пенсия, — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. В ведомстве также напомнили, что формирование накопительных пенсий началось в 2002 году у граждан 1967 года рождения и младше.

В России выплачивается три вида пенсий: страховая, государственная и накопительная. Страховая положена всем гражданам по старости, имеющим трудовой стаж, также ее назначают по инвалидности и потере кормильца. Государственную пенсию получает несколько категорий пожилых россиян, в том числе военные и участники ВОВ. Накопительная же пенсия формируется за счет страховых взносов работодателей и доходов от их инвестирования, ее получают только те, за кого компания выплачивала средства на индивидуальные накопительные счета.

Средства для выплаты такой пенсии у россиян моложе 1967 года рождения копились на счетах до 2013 года. С 2014 по 2025 год власти ввели мораторий на направление взносов на накопительную часть пенсии, и теперь все средства поступают на счет текущих страховых выплат.

Согласно проекту бюджета СФР, средний размер накопительной пенсии в 2024 году составит 1605 рублей. В начале текущего года он был равен 1420 рублям. Общие расходы фонда на такие выплаты запланированы на будущий год в размере 4 миллиардов рублей.