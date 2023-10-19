Юрист Соловьев рассказал о новой мошеннической схеме для именинников
Мошенники продолжают придумывать все новые способы обмана граждан. На этот раз под прицел попали именинники. О новой схеме мошенников рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Ее суть довольно проста: накануне дня рождения человек получает поздравление от популярной сети бытовой техники, в котором предлагается купить в честь праздника хороший, дорогой товар со скидкой в 50%.
В итоге люди выбирают себе "подарок", проходят по ссылке и оплачивают его.
"Понятно, что в итоге ни денег, ни товара, - отметил Соловьев в беседе с RT. - Оформлено все так, что не вызывает вопросов, у мошенников есть базы данных тех, у кого день рождения".
Юрист призвал граждан быть бдительными и перепроверять все предложения, в особенности самые выгодные.