В России планируют вдвое увеличить размер соцвкладов

В Совете Федерации выступили за повышение максимального размера депозита для малоимущих до 100 тысяч рублей. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам заместителя председателя Совфеда Николая Журавлева, это даст людям дополнительный стимул копить деньги. Сейчас в Госдуме на рассмотрении находится законопроект, предусматривающий установление лимита по социальным вкладам в размере 50 тысяч рублей. Доходность планируется устанавливать на один процентный пункт выше ключевой ставки ЦБ.

Журавлев говорит, что максимальный размер вклада для малоимущих предлагается увеличить до 100 тысяч рублей. Проценты по социальным депозитам будут начислять ежемесячно. Он выразил мнение, что законопроект могут принять уже осенью 2023 года. По оценкам экспертов, условия по социальным вкладам при таких параметрах будут в среднем на 3,7 процентного пункта выгоднее обычных депозитов. Однако для банков высокодоходные социальные вклады могут оказаться убыточными.

В ЦБ заявили, что не исключают обсуждения основных норм законопроекта во время подготовки ко второму чтению. В ряде банков поддержали идею о повышении лимита по соцвкладам. По их мнению, это послужит стимулом для накоплений малоимущими гражданами и поможет сформировать финансовую «подушку». Вместе с тем отмечается, что высокодоходные вклады могут создать дополнительную нагрузку для финансовых организаций.