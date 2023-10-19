Стоматологи подтвердили резкий рост цен на свои услуги к концу года

К Новому году цены на стоматологические услуги могут вырасти на 15-20%, считает почетный президент стоматологической ассоциации России Владимир Садовский. Это вызвано увеличением расходов как на материалы, так и на коммунальные услуги медорганизаций, пояснил он в интервью НСН.

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Ранее сообщалось, что стоматологические услуги подорожают к концу года на 30%. Однако Садовский назвал такой прогноз «ненаучным», ограничив эту планку на уровне 15-20%.

«А у того, кто работает на отечественных материалах, цена вырастет в меньшей степени, – добавил эксперт. – Другое дело, что нашим сложно конкурировать: многое сырье для отечественных материалов закупалось за рубежом».

Клиники не поднимали цены на протяжении нескольких лет, за это время их расходы выросли, отметил он. В том числе подорожали импортные материалы, оборудование, увеличились коммунальные расходы. Еще одним фактором роста цен Садовский назвал зарплаты врачей – по его словам, они потеряли доходы от платных приемов.

Дефицита импортных материалов в России нет, заверил эксперт. Однако они подорожали из-за расходов на логистику и страховку рисков при доставке материалов, добавил он.