Депутат Госдумы напомнила, как изменятся пенсии в 2024 году

В России в следующем году увеличат пенсии на размер инфляции, а именно на 7,5%. Детали раскрыла член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в ходе беседы с «Парламентской газетой».

Она отметила, что на пенсионное обеспечение проектом бюджета на следующую трехлетку предусмотрели более 10 триллионов рублей.

Уже с начала предстоящего года средняя пенсия по старости для неработающего пенсионера достигнет 23 308 рублей. Сумма выплаты повысится почти на 1,5 тысячи рублей.

Социальные пенсии возрастут уже с апреля. Их тоже проиндексируют на 7,5%. Так, средняя сумма социальной пенсии достигнет более 13 тысяч рублей.

Бессараб отметила, что в 2024 году в России будет насчитываться 72 миллиона работающих граждан и 43 миллиона пенсионеров. Она сообщила и об увеличении МРОТ с января 2024 года. Так, он вырастет на 18,5%. По словам депутата, среднемесячная заработная плата увеличится до 80 618 рублей.