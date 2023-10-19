Россияне смогут оплачивать все коммунальные счета разом

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства запустило мобильное приложение для оплаты коммунальных услуг во всех регионах страны. Об этом сообщает «Российская газета».

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Благодаря приложению «Госуслуги. Дом» россияне смогут оплачивать все коммунальные счета — за воду, тепло, свет, капремонт, вывоз мусора, а также за содержание жилья — разом. По мнению представителей Минстроя, такой вариант оплаты будет более удобным по сравнению с оплатой через сайт.

Помимо этого, пользователи приложения смогут передавать через него показания счетчиков: для этого необходимо будет лишь сделать фотографию прибора, после чего система распознает цифры самостоятельно. Наконец, через приложение можно будет направить обращение в управляющую компанию и получить ответ от организации, а также узнать о состоянии дома и суммах, которые тратит УК на содержание дома. Среди других полезных опций приложения — возможность проводить общие собрания жителей и общаться через сервис домовых чатов — такая функция должна будет появиться 4 декабря.

Первоначально приложение заработало в пилотном режиме для жителей 17 регионов в мае текущего года. С 23 сентября им стало можно пользоваться в 85 регионах России. На данный момент количество пользователей составляет 665 тысяч человек. К декабрю 2023 года в приложение должны внести данные о всех квартирах в стране, общее число которых насчитывает 66 миллионов. Кроме того, в первом-втором кварталах 2024-го планируется добавить информацию о частных домах.