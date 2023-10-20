Уровень одобрения кредитов в РФ упал до минимума с начала года

В первые две недели октября количество одобренных в России кредитов упало до 19 процентов — минимума с января 2023 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса «Сравни.ру».

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) и нескольких крупных банках подтвердили, что россиянам стали реже одобрять кредиты.

По данным «Сравни.ру», в сентябре в стране одобряли 37,13 процента заявок на кредиты, это также гораздо меньше уровня августа и среднемесячного показателя в 2023-м (41,4 процента).

В ВТБ такие результаты связали с ужесточением регулирования со стороны Центробанка. В «Открытии», «Дом.РФ» и МТС Банке заявили, что уровень одобрения кредитов не сократился, но суммы одобренных кредитов стали на пять-десять процентов меньше. В «Дом.РФ» также связали это с решениями ЦБ по показателю долговой нагрузки (ПДН).

С осени 2019 года российские банки, выдавая кредит, должны рассчитывать для заемщиков показатель долговой нагрузки (ПДН). Банки проверяют доход клиентов с помощью справок 2-НДФЛ и запрашивают информацию о кредитах и долгах человека в бюро кредитных историй.

Летом 2023-го ЦБ постановил, что на кредиты людям с долговой нагрузкой выше 80 процентов не должно приходиться больше 20 процентов от общего количества выданных банком ссуд. В начале октября этот уровень ограничили пятью процентами, распространив ограничения на группу заемщиков с ПДН 50-80 процентов.