Банки продолжают повышать ставки по вкладам

Очередное заседание Банка России по ключевой ставке состоится через неделю - 27 октября. Эксперты ожидают, что рост ключевой ставки продолжится и новый уровень составит минимум 14%. Это будет третье повышение подряд, что повлечет за собой неизбежный рост ставок по вкладу. Несмотря на это, ряд банков продолжает повышать ставки и сейчас.

За последнюю неделю ставки по депозитам выросли в ВТБ, Совкомбанке, Россельхозбанке. Банк «Открытие», например, увеличил ставки сразу по четырем вкладам, в том числе по расходно-пополняемым, повышение составило до 1 процентного пункта.

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По итогам первой декады октября средняя максимальная доходность по вкладам в крупнейших банках остается двузначной - 10,18% годовых. Банк России рекомендует банкам привлекать средства от населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. Поэтому краткосрочные и среднесрочные вклады с доходностью 11-12% годовых выглядят весьма привлекательно.

Банк «Открытие» повысил ставки по краткосрочным и среднесрочным депозитам «Первый», «Надежный», «Активное пополнение» и «Свободное управление». Повышение составило до 1 процентного пункта.

По вкладу «Первый»* ставка шестимесячного депозита при получении процентов в конце срока увеличилась до 12% годовых.

Новая максимальная ставка с выплатой процентов в конце срока по шестимесячному вкладу «Надежный» составляет 11,5% годовых, по трехмесячному вкладу - 11,3%.

Максимальная доходность для клиентов банка, получающих зарплатные или пенсионные выплаты на карту Opencard, по этому вкладу увеличена до 11,7% и 11,5% годовых соответственно.

Клиенты, предпочитающие пополнять вклад в течение срока его действия, получат доходность 8,03% годовых по шестимесячному и 8,97% по трехмесячному вкладу «Активное пополнение». Для клиентов, желающих свободно распоряжаться своими средствами, банк «Открытие» предлагает вклад «Свободное управление» со ставкой 7,93% и 8,86% годовых соответственно.

Более подробно с условиями вкладов можно ознакомиться на сайте банка.

* ставка доступна для новых сберегателей, а также для действующих клиентов, при условии размещения на вкладе «новых» денег - суммы, превышающей остаток на накопительных счетах и вкладах в любой из последних 90 дней до дня открытия вклада.

Opencard - опенкард