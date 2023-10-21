Россиян предупредили об афере на магазинных кассах

Новое мошенничество на кассах магазинов с использованием банковских карт появилось в России. Об этом рассказала адвокат Елена Кудерко, сообщает «Прайм».

Суть аферы в том, что мошенник предлагает человеку в очереди обмен: он передаёт ему карту для оплаты, а тот отдаёт взамен наличные деньги. Мошенник утверждает, что поблизости нет банкомата, а ему требуются наличные.

Покупатель соглашается и не подозревает, что аферист использует чужую, скорее всего, украденную банковскую карту. Личность невинного покупателя фиксирует видеокамера магазина, и впоследствии именно он становится подозреваемым при рассмотрении уголовного дела о краже карты. Аферист же «обналичивает» средства с карты, ничем не рискуя.

По словам адвоката Кудерко, мошенники знают о камерах, поэтому используют такой криминальный прием. Он уже использовался ранее, но был подзабыт, а теперь аферисты его возродили.