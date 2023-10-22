«Индекс кофе с бутербродом» в октябре снизился почти на 1 пункт

«Индекс кофе с бутербродом» («Бутербродекс») в первой половине октября снизился на 0,8 пункта и составил 113,9 пункта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек Индекс».

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В расчет «Бутербродекса» входят 7 товаров: батон (400 г), ветчина (200 г), масло (180 г), сыр (200 г), огурцы (500 г), кофе (95 г) и сахар (1 кг). Аналитики отслеживают динамику среднего чека по каждому продукту. Во второй половине сентября средний чек составлял: по батону — 37 рублей, ветчине — 183 рубля, маслу — 153 рубля, сыру — 183 рубля, огурцам — 89 рублей, кофе — 182 рубля, сахару — 66 рублей. В первой половине октября в стоимости выросла ветчина (на 2,7%, до 188 рублей), кофе (на 1,6% до 185 рублей), сыр (на 1,1% до 185 рублей). Но средний чек снизился по огурцам (на 7,9% до 82 рублей), сахару (на 3% до 64 рублей). Хлеб и масло остались без изменений.

За базовые 100 баллов принято значение индекса в первой половине октября 2022 года. Дальнейшие изменения индекса соответствуют среднему арифметическому динамики средних чеков по каждому товару. При расчете этого комплекта в качестве условного «индекса бутерброда с кофе» (по классическому рецепту бутерброда — батон 2 ломтика 50 г, масло сливочное 20 г, ветчина 50 г, сыр 20 г, огурцы 20 г, а также чашки кофе с сахаром — 1 чайная ложка растворимого кофе 9,5 г и 2 чайных ложки сахара 20 г) – выходит ₽122,8 за завтрак с таким набором продуктов. Это и является основой индекса.