Половина россиян стала зарабатывать больше

Половина опрошенных россиян стала в 2023 году зарабатывать больше, 36 процентов сотрудников заявили, что их доход не изменился, а у 14 процентов он снизился, следует из результатов исследования, в ходе которого рекрутинговая компания Get experts опросила работодателей и специалистов в связи с мотивационными программами в компаниях. Самой необязательной опцией социального пакета респонденты сочли детские новогодние подарки и билеты на елки (36 процентов ответов). Результаты поступили в распоряжение «Ленты.ру».

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Свои оценки высказали более двух тысяч участников, 55 процентов из которых представляют российские компании, еще 45 — иностранные. Важность соцпакета гораздо чаще отмечали участвовавшие в опросе женщины, нежели их коллеги-мужчины (57 и 36 процентов соответственно). О полной удовлетворенности имеющимися в их компаниях программами мотивации заявили 15 процентов сотрудников, около половины (52 процента) в целом ими удовлетворены, а треть — не удовлетворены совсем.

Наиболее значимыми опциями в социальном пакете сотрудники чаще называли пункты, связанные с собственным здоровьем, в том числе медстраховку (63 процента) и доплату по больничным листам до оклада или среднего заработка (46 процентов). Среди пунктов соцпакета, от которых работники готовы отказаться, помимо уже названых подарков для детей оказались скидки на продукты и услуги компании (21 процент), оплата путевок в санатории и дома отдыха (20 процентов), а также расширенная медицинская страховка для выезда за границу и негосударственное пенсионное страхование (по 19 процентов).