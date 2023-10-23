Российских покупателей предостерегли от использования фальшивых промокодов
В Роскачестве сообщили о необходимости проверять актуальность промокодов, приобретенных в интернете. Как указали в организации, это можно сделать на сайте компании или по горячей линии, передает РИА Новости.
Отмечается, что россияне в ряде случаев благодаря промокодам могут сэкономить до 90% от реальной цены услуги. Речь идет о медцентрах, парках развлечений, ресторанах, салонах красоты и т.д. Вместе с тем в Роскачестве указали на риск столкнуться с мошенничеством.
Согласно результатам мониторинга рынка, в 90% случаев объявлениям о покупке промокодов на известных площадках и досках объявлений доверять можно, подчеркнули в организации. При этом там заявили о целесообразности их перепроверять. Следует удостовериться, что денежные средства нужно заплатить продавцу после применения скидки.
В Роскачестве также предостерегли от перехода по ссылкам, которые направляет продавец. Там же отмечают, что сообщать платежную информацию своей карты никому не надо.
В организации также рекомендуют смотреть, какой рейтинг у продавца. Кроме того, важно узнать, как давно он зарегистрирован, указали там.
Ранее сообщалось, что Wildberries зафиксировал активизацию мошенников, пытающихся получить доступ к личным кабинетам продавцов.