Покупателей предостерегли от использования фальшивых промокодов

В Роскачестве сообщили о необходимости проверять актуальность промокодов, приобретенных в интернете. Как указали в организации, это можно сделать на сайте компании или по горячей линии, передает РИА Новости.

Отмечается, что россияне в ряде случаев благодаря промокодам могут сэкономить до 90% от реальной цены услуги. Речь идет о медцентрах, парках развлечений, ресторанах, салонах красоты и т.д. Вместе с тем в Роскачестве указали на риск столкнуться с мошенничеством.

Согласно результатам мониторинга рынка, в 90% случаев объявлениям о покупке промокодов на известных площадках и досках объявлений доверять можно, подчеркнули в организации. При этом там заявили о целесообразности их перепроверять. Следует удостовериться, что денежные средства нужно заплатить продавцу после применения скидки.

В Роскачестве также предостерегли от перехода по ссылкам, которые направляет продавец. Там же отмечают, что сообщать платежную информацию своей карты никому не надо.

В организации также рекомендуют смотреть, какой рейтинг у продавца. Кроме того, важно узнать, как давно он зарегистрирован, указали там.