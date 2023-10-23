Россиян предупредили о росте тарифов на интернет

В TelecomDaily предупредили о повышении тарифов на домашний интернет и другие услуги фиксированной связи в России в предстоящем году. Как указали там, рост может составить 10-15%, передают «Известия».

О том, что цены в скором времени будут увеличены, сообщили 82% респондентов, которые являются топ-менеджерами телекоммуникационных компаний. Опрошенные дали разные оценки. Так, диапазон в 10-15% назвали более 43% специалистов.

Рост в 16% и более прогнозируют еще 13% респондентов. Увеличение цен на 3-9% ждут четверть опрошенных. Не ожидают повышения тарифов 18% опрошенных.

Среди факторов, влияющих на рост тарифов — увеличение издержек. В частности, это касается расходов на закупку оборудования, которое выросло в цене в связи с уходом ряда зарубежных вендоров.

Также эксперты обращают внимание на то, что в стране увеличились операционные расходы, арендная плата, а также начала наблюдаться нехватка квалифицированных кадров. Кроме того, они указывают на сложности с проведением трансграничных платежей и логистикой.