Юрист рассказала, кто может потерять пенсионный трудовой стаж

Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева рассказала, в каких случаях может пропасть часть пенсионного трудового стажа. В беседе с агентством «Прайм» она отметила, что такое может случиться из-за ошибок как сотрудников, так и их работодателей.

Так, часто причина кроется в ошибках работодателя, ответственного за сбор и передачу информации о трудовой деятельности сотрудника. Кроме того, иногда сами россияне соглашаются заключить гражданско-правовые договоры вместо трудовых — это лишает их возможность учесть подобные периоды работы в страховом стаже. Подобные сведения не будут отражаться на Индивидуальном лицевом счете (ИЛС) пенсионера.

Ногайлиева также отметила, что работникам лучше избегать «серой» зарплаты. Благодаря этому работодатель уплачивает меньше страховых взносов, из-за чего сотрудник в дальнейшем получит заниженную пенсию. В некоторых случаях страховые взносы и вовсе могут не уплачивать, из-за чего сотруднику придется принуждать работодателя к этому и доказывать свой стаж через суд.