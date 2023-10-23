Исследование показало процент берущих микрозаймы россиян

Почти 13 процентов россиян с банковскими кредитами, принявших участие в опросе сервиса Moneyman, заявили, что они также берут микрозаймы. Об этом сообщает РИА Новости.

Опрос проводился в первой половине октября среди 1500 россиян от 18 лет и старше.

Почти шесть процентов опрошенных заявили, что обращались в микрофинансовые организации (МФО), чтобы закрыть уже имеющуюся ссуду. Еще 6,9 процента россиян с кредитами пользовались услугами МФО с другими целями. Не брали микрозаймы 87,4 процента россиян, у которых есть банковские кредиты.

Участники опроса, которые обращались в МФО из-за банковского долга, чаще всего (в 76 процентах случаев) шли на это из-за сложной ситуации в жизни или задержки зарплаты.

Директор по маркетингу Moneyman Андрей Грезнев отметил, что регулирование сектора МФО в России усилилось, поэтому далеко не всем россиянам, уже имеющим долговую нагрузку, одобряют выдачу микрокредита.

Сервис «Сравни.ру» ранее выяснил, что в первой половине октября количество одобренных в РФ кредитов упало до 19 процентов — минимума с января 2023 года. В сентябре в стране одобряли 37,13 процента заявок на кредиты, это также гораздо меньше уровня августа и среднемесячного показателя за год (41,4 процента).

В кредитных организациях такие результаты связали с ужесточением регулирования со стороны Центробанка. С осени 2019 года российские банки, выдавая кредит, должны рассчитывать для заемщиков показатель долговой нагрузки (ПДН). Банки проверяют доход клиентов с помощью справок 2-НДФЛ и запрашивают информацию о кредитах и долгах человека в бюро кредитных историй.