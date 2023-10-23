Названы самые популярные способы пассивного заработка у москвичей

Самым популярным способом пассивного заработка у москвичей стало хранение денежных средств на накопительном счету или в форме вклада. Об этом сообщили 78 процентов респондентов, которые приняли участие в опросе сервиса «Авито.Работа».

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Всего в исследовании участвовали 10 тысяч работающих жителей мегаполиса. Сообщается, что 14 процентов опрошенных покупают акции и облигации, 11 процентов вкладывают деньги в недвижимость и иностранную валюту. Пять процентов предпочитают вкладывать в криптовалюту и драгоценные металлы.

Сообщается, что сумму от 5 до 10 тысяч рублей откладывают 32 процента москвичей. Сумму в 5 тысяч рублей откладывают 27 процентов опрошенных. Более 10 тысяч рублей ежемесячно стараются откладывать 41 процент жителей Москвы.

Более 60 процентов столичных респондентов хотят увеличить сумму накоплений в течение года. Не планируют увеличивать сумму накоплений 30 процентов горожан, передает РИАМО.